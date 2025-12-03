Cometa interstellare 3I Atlas abbiamo analizzato tutte le anomalie indicate da Avi Loeb una per una

Wired.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'astrofisico ha segnalato tutta una serie di ‘indizi’ che farebbero dell'oggetto interstellare qualcosa di alieno. Ma siamo sicuri?. 🔗 Leggi su Wired.it

cometa interstellare 3i atlas abbiamo analizzato tutte le anomalie indicate da avi loeb una per una

© Wired.it - Cometa interstellare 3I/Atlas, abbiamo analizzato tutte le anomalie indicate da Avi Loeb (una per una)

Scopri altri approfondimenti

cometa interstellare 3i atlasCi sono alieni su 3I/ATLAS: la teoria di Avi Loeb - L’oggetto interstellare 3I/ATLAS sta per sfiorare Giove e una nuova anomalia riaccende le ipotesi più sorprendenti ... Segnala virgilio.it

cometa interstellare 3i atlasAnti coda di 3I/ATLAS, Avi Loeb: “Il bagliore a goccia è compatibile con uno sciame di oggetti” - In un nuovo articolo pubblicato su Medium l'astrofisico Avi Loeb ha evidenziato che il bagliore a forma di lacrima attorno a 3I/ATLAS è compatibile con ... Secondo fanpage.it

cometa interstellare 3i atlas3I/ATLAS continua a sorprendere la scienza e qualcuno pensa ancora che sia un'astronave - Le analisi del telescopio spaziale James Webb mostrano che ha una composizione mai vista prima: tantissima anidr ... Da msn.com

cometa interstellare 3i atlasLa cometa 3I/Atlas sta arrivando, tutto pronto per il passaggio del 19 dicembre - Il visitatore interstellare attraversa il Sistema solare mentre telescopi e sonde Nasa si mobilitano come mai prima ... notizie.tiscali.it scrive

cometa interstellare 3i atlasNuove immagini della NASA mostrano la cometa interstellare 3I/ATLAS come mai prima - Sonde spaziali dell’agenzia nel sistema solare interno hanno catturato nuove immagini della cometa 3I/ATLAS, il terzo oggetto interstellare conosciuto ... Scrive lescienze.it

cometa interstellare 3i atlasTutti gli occhi puntati su 3I/Atlas - Moltissimi sono i telescopi che da terra e dallo spazio stanno osservando 3I/Atlas, il terzo oggetto interstellare conosciuto ad attraversare il nostro sistema solare. Come scrive media.inaf.it

Cerca Video su questo argomento: Cometa Interstellare 3i Atlas