La Terra saluta 3i Atlas messaggero interstellare Il ricercatore Inaf | Altro che astronavi e anomalie La cometa ha queste caratteristiche

Ora è al perielio, ma tra non molto 3iAtlas saluterà il nostro Sistema solare per continuare il suo viaggio carico di misteri insoluti nello spazio profondo. L’analisi del ricercatore Inaf. “Non c’è nessun motivo per ritenere che Atlas sia qualcosa di diverso da una cometa. Non mostra accelerazioni anomale nella sua traiettoria: passerà vicino al piano dell’eclittica, poi si allontanerà per tornare nello spazio interstellare”. La Terra saluta 3iAtlas, messaggero interstellare. Il ricercatore Inaf: “Altro che astronavi e anomalie. La cometa ha queste caratteristiche” (INAF FOTO) – Notizie.com A sgombrare il campo da fake news e teorie cospirazioniste sull’oggetto interstellare 31Atlas è Albino Carbognani, ricercatore dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf). 🔗 Leggi su Notizie.com

