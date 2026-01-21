Lavori all' ospedale tavolo tecnico all' Asl
Continuano gli aggiornamenti sui lavori all’ospedale di Maddaloni. Recentemente, presso la Direzione Generale dell’ASL di Caserta, si è svolto un tavolo tecnico-istituzionale per discutere le prospettive e il futuro del presidio ospedaliero.
Como, altre 421 firme per salvare i ciliegi di via XX Settembre: “Sospendere i lavori e aprire un tavolo tecnico”A Como, la mobilitazione per salvare i ciliegi di via XX Settembre continua con altre 421 firme raccolte.
Lavori all'ospedale, tavolo tecnico all'AslUn incotro istituzionale per le sorti del presidio ospedaliero di Maddaloni. I vertici sanitari: Confermata la piena operatività e il potenziamento della struttura ... casertanews.it
Venti betoniere partite via mare in direzione Ischia, 225 tonnellate di materiale: maxi lavori al viaRiprendono i lavori all’ospedale Rizzoli di Ischia. Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio, venti betoniere partite da Pozzuoli hanno raggiunto l’isola verde, trasportando 190 metri cubi di ca ... napolitoday.it
Ospedale Santa Maria: lavori di ampliamento al Pronto soccorso e Pnrr da 16 milioni #tuttoggi #Cronaca #Terni #evidenza #nuovoospedalediTerni #ospedale #prontosoccorsoterni #santamaria | http://ow.ly/1yJk106tpAg - facebook.com facebook
Nuovo ospedale, si pensa alla creazione di una “task force” che lavori su organizzazione spazi e dotazioni x.com
