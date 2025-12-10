Como altre 421 firme per salvare i ciliegi di via XX Settembre | Sospendere i lavori e aprire un tavolo tecnico
Continua la mobilitazione dei cittadini di Como a difesa dei ciliegi di via XX Settembre, con altre 421 firme raccolte. La petizione chiede di sospendere i lavori in corso e di avviare un tavolo tecnico per trovare soluzioni che preservino gli alberi ornamentali, simbolo della zona e patrimonio della città.
Nuovo passo della mobilitazione dei cittadini per difendere i ciliegi ornamentali di via XX Settembre. Questa mattina il Comitato spontaneo “Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre” ha protocollato a Palazzo Cernezzi 421 firme olografe, che si aggiungono alle 310 già allegate alla diffida del. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Como, altre 421 firme per salvare i ciliegi di via XX Settembre: “Sospendere i lavori e aprire un tavolo tecnico” - Depositata in Comune una nuova raccolta firme: oltre 6mila adesioni per chiedere confronto e trasparenza sulla sostituzione degli alberi in via XX Settembre ... Lo riporta quicomo.it
Ciliegi, in Comune altre 421 firme contro l’abbattimento: “Si sospendano i lavori, non possiamo essere ignorati” - Oggi, mercoledì 10 dicembre, sono state depositate in Comune a Como 421 firme olografe, che si aggiungono alle 310 all ... Come scrive comozero.it
LA THULA È TORNATA: L’INTER DEVASTA IL COMO Festa grande per l'Inter che torna momentaneamente al primo posto ritrovando i gol della ThuLa, sblocca Lautaro e raddoppia Thuram, per poi dilagare con le firme di Calhanoglu e Carlos Augusto per il 4 - facebook.com Vai su Facebook
? Le ultimissime sull' #Inter dopo la vittoria sul Como: Luis Henrique come Diouf, mentre arriva una nuova firma NUOVO VIDEO con @alessio_lento e @polimanti_lore Vai su X