Como altre 421 firme per salvare i ciliegi di via XX Settembre | Sospendere i lavori e aprire un tavolo tecnico

Quicomo.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Como, la mobilitazione per salvare i ciliegi di via XX Settembre continua con altre 421 firme raccolte. I cittadini chiedono di sospendere i lavori e avviare un tavolo tecnico per trovare una soluzione che tuteli questi alberi ornamentali, simbolo della città. La questione si intensifica, sottolineando l’importanza della partecipazione pubblica nella tutela del patrimonio urbano.

Nuovo passo della mobilitazione dei cittadini per difendere i ciliegi ornamentali di via XX Settembre. Questa mattina il Comitato spontaneo “Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre” ha protocollato a Palazzo Cernezzi 421 firme olografe, che si aggiungono alle 310 già allegate alla diffida del. 🔗 Leggi su Quicomo.it

