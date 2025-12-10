Como altre 421 firme per salvare i ciliegi di via XX Settembre | Sospendere i lavori e aprire un tavolo tecnico
A Como, la mobilitazione per salvare i ciliegi di via XX Settembre continua con altre 421 firme raccolte. I cittadini chiedono di sospendere i lavori e avviare un tavolo tecnico per trovare una soluzione che tuteli questi alberi ornamentali, simbolo della città. La questione si intensifica, sottolineando l’importanza della partecipazione pubblica nella tutela del patrimonio urbano.
Nuovo passo della mobilitazione dei cittadini per difendere i ciliegi ornamentali di via XX Settembre. Questa mattina il Comitato spontaneo “Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre” ha protocollato a Palazzo Cernezzi 421 firme olografe, che si aggiungono alle 310 già allegate alla diffida del. 🔗 Leggi su Quicomo.it
LA THULA È TORNATA: L’INTER DEVASTA IL COMO Festa grande per l'Inter che torna momentaneamente al primo posto ritrovando i gol della ThuLa, sblocca Lautaro e raddoppia Thuram, per poi dilagare con le firme di Calhanoglu e Carlos Augusto per il 4 - facebook.com Vai su Facebook
? Le ultimissime sull' #Inter dopo la vittoria sul Como: Luis Henrique come Diouf, mentre arriva una nuova firma NUOVO VIDEO con @alessio_lento e @polimanti_lore Vai su X
Ciliegi, in Comune altre 421 firme contro l’abbattimento: “Si sospendano i lavori, non possiamo essere ignorati” - Oggi, mercoledì 10 dicembre, sono state depositate in Comune a Como 421 firme olografe, che si aggiungono alle 310 all ... Secondo comozero.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it
Curva Nord, proposta di risarcimento alla famiglia dell’ex leader nerazzurro Vittorio Boiocchi internews24.com
Gianello e Viviani a Stile TV sul Napoli pronto e preparato per mettersi in mostra in stadi come il da Luz parlami.eu
Energia su misura: con ebitts una percentuale di vento e sole per i tuoi consumi panorama.it
Merv: La nuova commedia romantica natalizia di Prime Video che gioca troppo sul sicuro… senza mai riuscirci. nerdpool.it
Voli di Natale, è stangata: aumenti del 700% rispetto ad altri periodi ilgiorno.it