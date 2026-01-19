Claudio Carlomagno il marito di Federica Torzullo non risponde ai pmL' interrogatorio l' arma del delitto e il cellulare

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, non ha risposto ai pm nei primi giorni di indagine. Dopo il ritrovamento del corpo sepolto vicino alla sua azienda di scavi, ha scelto di parlare. L'interrogatorio si concentra sull’arma del delitto e sul cellulare di Carlomagno, elementi chiave per ricostruire la vicenda e chiarire le responsabilità.

Dopo dieci giorni di silenzio e il ritrovamento del corpo della moglie sepolto nel terreno adiacente la sua ditta di scavi e movimentazione terra, Claudio Carlomagno ha deciso di parlare e dire la sua verità sull'uccisione della moglie Federica Torzullo. Il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori e il sostituto procuratore Gianluca Pignotti si recheranno nel primo pomeriggio in carcere (a Civitavecchia), dove da ieri il 44enne è recluso in stato di fermo, e lo interrogheranno alla presenza del suo avvocato. È stato proprio lui, infatti, a chiedere di essere sentito prima dell'udienza di convalida davanti al gip. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha deciso di rilasciare dichiarazioni riguardo all'omicidio della moglie. Dopo dieci giorni di silenzio, in seguito al ritrovamento del corpo sepolto vicino alla sua azienda, ha fornito dettagli sull'interrogatorio, l'arma del delitto e l'uso del cellulare.

