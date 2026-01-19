Claudio Carlomagno il marito di Federica Torzullo non risponde ai pmL' arma del delitto e i cellulare i punti ancora irrisolti

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, non ha ancora risposto ai pubblici ministeri. Le indagini si concentrano sull’arma del delitto e sui cellulari, elementi ancora da chiarire. Dopo dieci giorni di silenzio, il corpo di Federica è stato ritrovato sepolto nei terreni vicino alla ditta di scavi di Carlomagno, che si trova attualmente in carcere a Civitavecchia.

Dopo dieci giorni di silenzio e il ritrovamento del corpo della moglie sepolto nel terreno adiacente la sua ditta di scavi e movimentazione terra, Claudio Carlomagno, in carcere a Civitavecchia per l'omicidio di Federica Torzullo, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande dei pm. Il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori e il sostituto procuratore Gianluca Pignotti si sono recati in carcere, dove da ieri il 44enne è recluso in stato di fermo, e lo hanno interrogato alla presenza del suo avvocato. Era stato proprio lui, infatti, a chiedere di essere sentito prima dell'udienza di convalida davanti al gip, sperando forse di avere un trattamento sanzionatorio più lieve, in virtù di una collaborazione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

