L’ultimo ricatto di Trump sulla Groenlandia agli europei nuovi dazi finché non c’è accordo per comprarla

Donald Trump ha annunciato l’imposizione di nuovi dazi su alcuni paesi europei, tra cui non figura l’Italia, come misura legata alla Groenlandia. La decisione si inserisce in un contesto di negoziati e tensioni commerciali, con l’obiettivo di spingere verso un accordo sulla vendita dell’isola. Questa mossa rappresenta l’ultimo episodio di una strategia di pressione economica legata a questioni geopolitiche e commerciali.

Donald Trump annuncia dazi su alcuni paesi europei, fra i quali non c’è l’Italia, per la Groenlandia. Su Truth, il presidente annuncia che dal primo febbraio saranno imposti dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. «Dal primo giugno 2026 queste tariffe saliranno al 25%», afferma il presidente sottolineando che i dazi si pagheranno «fino al momento in cui non verrà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia». Su Truth, Trump ha scritto che Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia «stanno giocando a questo gioco molto pericoloso» con la Groenlandia. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump: potrei imporre dazi sui Paesi non d'accordo sulla Groenlandia Leggi anche: Trump provoca l’Europa: “Dazi a chiunque non sarà d’accordo sulla Groenlandia” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Usa, Trump nomina il governatore della Louisiana inviato speciale per la Groenlandia - Il governatore della Louisiana, Jeff Landry, è il nuovo inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia. tg24.sky.it Trump nomina un inviato speciale per la Groenlandia, convocato l'ambasciatore Usa in Danimarca - Trump, ha nominato Jeff Landry, attuale governatore della Louisiana, come inviato speciale per la Groenlandia. it.euronews.com Trump nomina un inviato speciale Usa in Groenlandia. Protesta la Danimarca: "È inaccettabile" - Il Presidente Usa Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth la nomina del governatore della Louisiana, Jeff Landry, a "inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia". huffingtonpost.it Trump ora vuole la Groenlandia: artico e terre rare. Ecco perché ora potrebbe occuparla Attentati dinamitardi ad attività commerciali. Civico 4: “Siracusa non può vivere sotto ricatto” Siracusa, 15 Gennaio 2026. Negli ultimi trenta giorni Siracusa è stata colpita da una serie di gravissimi attentati dinamitardi ai danni di attività commerciali del territo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.