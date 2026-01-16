Trump | potrei imporre dazi sui Paesi non d' accordo sulla Groenlandia
Donald Trump ha dichiarato che potrebbe valutare l’applicazione di dazi commerciali nei confronti dei paesi che si oppongono alle sue posizioni sulla Groenlandia. La questione evidenzia le tensioni diplomatiche legate alle trattative e alle decisioni riguardanti questa regione strategica, sottolineando l’importanza delle relazioni internazionali e delle politiche commerciali in un contesto globale.
Donald Trump non esclude la possibilità di poter imporre dazi sui paesi che non sono d’accordo sulla Groenlandia. «Potrei imporre dazi doganali ai paesi» per la Groenlandia, di cui «abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale», ha detto Trump. Il presidente parlava delle minacce tariffarie come leva per garantire il prezzo dei farmaci della nazione più favorita prima di menzionare la Groenlandia. Definendosi il "tariff king", il re delle tariffe, Trump ha quindi aggiunto che se l'amministrazione non vincesse alla Corte Suprema sui dazi sarebbe una «vergogna» per il paese. «La Groenlandia fa parte del territorio del regno di Danimarca e pertanto, in linea di principio, è coperta dalla clausola di solidarietà reciproca di cui all’art. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: «Stop all’accordo Usa-Ue sui dazi»: Bruxelles valuta il rinvio del voto per rispondere alle minacce di Trump sulla Groenlandia
Leggi anche: Groenlandia e Consiglio Artico: così Trump ha rotto l'accordo coi Paesi occidentali. L'ombra dei russi nelle Svalbard
Usa, Trump impone dazi del 25% sulle importazioni di chip avanzati per il calcolo; I dazi di Trump sono un successo economico. Cosa succederà se la Corte Suprema dovesse bocciarli?; Trump, potrei imporre dazi sui paesi non d'accordo sulla Groenlandia; Iran: Trump rilancia sui dazi per chi commercia con la Repubblica islamica, cosa rischia l’Italia.
Groenlandia, Trump fa i dispetti al mondo intero: "Dazi ai Paesi che non sostengono il nostro piano" - "Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale e quindi potrei farlo", ha dichiarato il presidente Usa ... affaritaliani.it
Groenlandia, Trump: «Potrei imporre dazi a chi non sostiene piano Usa». Cremlino: «Per noi è parte del Regno di Danimarca» - Il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov ha affermato che «la Russia, insieme al resto del mondo, osserverà l'evoluzione della situazione inusuale ... ilmessaggero.it
Trump, potrei imporre dazi sui paesi non d'accordo sulla Groenlandia - Donald Trump non esclude la possibilità di poter imporre dazi sui paesi che non sono d'accordo sulla Groenlandia. tuttosport.com
Cosa nasconde davvero Trump sulla Groenlandia?
Il monito di Donald #Trump: “Potrei dover scegliere tra la #Groenlandia e la #Nato” Le più belle frasi di Osho per #iltempodioshø https://www.iltempo.it/tempodiosh/2026/01/13/news/osho-vignetta-oggi-donald-trump-groenlandia-nato-prendere-artico-marte - facebook.com facebook
Ancora, ancora, ancora un’ottimo editoriale del direttore de #IlTempo e amico @Capezzone - La bonifica a #Termini servono interventi choc - Caso #Report - #Bellavia , Gasparri va in Procura. E la #Lega attacca anche su De Raho #Trump : “ Potrei dover sce x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.