Donald Trump ha dichiarato che potrebbe valutare l’applicazione di dazi commerciali nei confronti dei paesi che si oppongono alle sue posizioni sulla Groenlandia. La questione evidenzia le tensioni diplomatiche legate alle trattative e alle decisioni riguardanti questa regione strategica, sottolineando l’importanza delle relazioni internazionali e delle politiche commerciali in un contesto globale.

Donald Trump non esclude la possibilità di poter imporre dazi sui paesi che non sono d’accordo sulla Groenlandia. «Potrei imporre dazi doganali ai paesi» per la Groenlandia, di cui «abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale», ha detto Trump. Il presidente parlava delle minacce tariffarie come leva per garantire il prezzo dei farmaci della nazione più favorita prima di menzionare la Groenlandia. Definendosi il "tariff king", il re delle tariffe, Trump ha quindi aggiunto che se l'amministrazione non vincesse alla Corte Suprema sui dazi sarebbe una «vergogna» per il paese. «La Groenlandia fa parte del territorio del regno di Danimarca e pertanto, in linea di principio, è coperta dalla clausola di solidarietà reciproca di cui all’art. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: potrei imporre dazi sui Paesi non d'accordo sulla Groenlandia

Leggi anche: «Stop all’accordo Usa-Ue sui dazi»: Bruxelles valuta il rinvio del voto per rispondere alle minacce di Trump sulla Groenlandia

Leggi anche: Groenlandia e Consiglio Artico: così Trump ha rotto l'accordo coi Paesi occidentali. L'ombra dei russi nelle Svalbard

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Usa, Trump impone dazi del 25% sulle importazioni di chip avanzati per il calcolo; I dazi di Trump sono un successo economico. Cosa succederà se la Corte Suprema dovesse bocciarli?; Trump, potrei imporre dazi sui paesi non d'accordo sulla Groenlandia; Iran: Trump rilancia sui dazi per chi commercia con la Repubblica islamica, cosa rischia l’Italia.

Groenlandia, Trump fa i dispetti al mondo intero: "Dazi ai Paesi che non sostengono il nostro piano" - "Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale e quindi potrei farlo", ha dichiarato il presidente Usa ... affaritaliani.it