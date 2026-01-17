Groenlandia mossa a sorpresa di Trump | dazi a 8 Paesi europei ma non all’Italia

Dal 1° febbraio, l’amministrazione Trump ha annunciato l’imposizione di dazi del 10% su otto Paesi europei, motivando la misura con visite recenti in Groenlandia. La tariffa potrebbe salire al 25% dal 1° giugno in assenza di accordi sull'acquisto del territorio danese. L’Italia, tuttavia, non risulta coinvolta in questa misura commerciale. La decisione rappresenta un’ulteriore mossa nelle tensioni tra Stati Uniti ed Europa.

L’amministrazione Trump imporrà dall’1 febbraio dazi del 10 per cento a tutti i Paesi europei che di recente si sono recati in Groenlandia «per scopi ignoti», tariffa che aumenterà al 25 per cento il prossimo 1 giugno se non venisse trovato un accordo per «l’acquisto completo e totale» del territorio autonomo danese. Lo ha annunciato in un post su “ Truth ” Donald Trump, specificando che i dazi colpiranno Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia. Trump, la Groenlandia e la minaccia a 8 Paesi Ue. «È tempo che la Danimarca restituisca» la Groenlandia, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti d’America, aggiungendo che gli Usa hanno «sovvenzionato per anni la Danimarca, e tutti i Paesi dell’Unione europea, non applicando loro dazi doganali o altre forme di remunerazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

