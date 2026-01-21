Lang l’infortunio non fa saltare l’affare con il Galatasaray | chiusura imminente a 28 milioni

L’infortunio di Noa Lang durante la partita di Copenaghen non desta preoccupazioni, poiché non sono state riscontrate lesioni gravi. Il Napoli e il Galatasaray continuano a negoziare, con l’obiettivo di concludere l’affare entro breve, a circa 28 milioni di euro, attraverso un prestito con opzione di acquisto. La trattativa resta in fase avanzata e si attende la definizione nelle prossime ore.

L'infortunio di Noa Lang non preoccupa e non risultano lesioni serie dopo la gara di Copenaghen. Napoli e Galatasaray restano in contatto e puntano alla chiusura con un prestito con opzione. Lang sempre più lontano da Napoli. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha riportato le seguenti parole sul suo canale YouTube: "Nonostante l'infortunio rimediato all'ultimo pallone toccato nella gara di Copenaghen dopo un duro fallo che ha fatto temere il peggio, al momento non risultano lesioni considerate serie. Questa è l'impressione emersa nel post partita, con il giocatore apparso sofferente ma non in condizioni tali da far scattare particolari allarmi.

Mercato Napoli, intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca: Lang verso la chiusura con il Galatasaray. E in entrata…Il mercato del Napoli si muove con diverse trattative in corso.

Lang a Istanbul giovedì: al Galatasaray in prestito con riscatto fissato a 30 milioni (Fanatik)Noa Lang è in procinto di trasferirsi al Galatasaray di Istanbul in prestito con riscat fissato a 30 milioni di euro, secondo quanto riportato da Fanatik.

