Lang a Istanbul giovedì | al Galatasaray in prestito con riscatto fissato a 30 milioni Fanatik

Noa Lang è in procinto di trasferirsi al Galatasaray di Istanbul in prestito con riscat fissato a 30 milioni di euro, secondo quanto riportato da Fanatik. L’attaccante olandese, attualmente al Napoli, ha incontrato l’allenatore Okan Buruk, che gli ha illustrato il ruolo e le aspettative del club turco, confermando l’accordo tra le parti e segnando un passo importante nel suo futuro.

Noa Lang è pronto a lasciare il Napoli. Dopo i contatti con l’esterno offensivo olandese, l’allenatore del Galatasaray Okan Buruk ha illustrato al giocatore il ruolo previsto in squadra e le aspettative del club, trovando l’intesa. Il classe 1999 si trasferirà in Turchia in prestito fino al termine della stagione, con il Galatasaray che potrà contare su un’opzione di riscatto per l’acquisto a titolo definitivo. Lang in prestito con diritto di riscatto. Ecco i dettagli forniti da Fanatik: “Nel vertice di mercato che si è svolto nei giorni scorsi a Istanbul, è stato raggiunto l’accordo su questo nome e l’allenatore Okan Buruk lo ha contattato telefonicamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Galatasaray ha chiesto in prestito al Napoli Noa LangIl Galatasaray ha avanzato una richiesta di prestito per Noa Lang, attaccante attualmente sotto contratto con il Napoli.

