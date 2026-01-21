L’America? Per gli italiani minaccia la pace mondiale più della Cina Il sondaggio Swg

Secondo un sondaggio Swg, gli italiani percepiscono Donald Trump come una minaccia maggiore per la pace mondiale rispetto a Xi Jinping. Questa opinione riflette un cambiamento nella percezione dei regimi e delle dinamiche internazionali, evidenziando come la geopolitica stia influenzando anche la visione del pubblico europeo. La valutazione dei leader globali continua a evolversi, sottolineando l’importanza di monitorare le percezioni pubbliche nel contesto delle relazioni internazionali.

La geografia del mondo sta cambiando rapidamente e con essa anche la percezione dei regimi che la governano? Sembrerebbe di sì, se oggi gli italiani ritengono Donald Trump un fattore di rischio per la pace globale più di Xi Jinping. L’affermazione può sembrare forte, soprattutto per chi è più avanti con gli anni. Eppure, questo è quanto rileva SWG, l’Istituto di Ricerca fondato nel 1981 a Trieste da Roberto Weber e oggi guidato da Adrio De Carolis, figlio di Massimo, figura di spicco della politica democristiana degli anni Ottanta. Attraverso il Radar Swg che settimanalmente monitora l’opinione pubblica italiana su temi politici, sociali ed economici emerge infatti come gli italiani siano molto preoccupati per la piega presa dalla politica estera dell’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su It.insideover.com

