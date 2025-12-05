Il richiamo alla pace della Cei | per i vescovi italiani la famiglia umana deve scegliere tra la convivenza e la minaccia della distruzione

La Chiesa cattolica italiana “ avverte la responsabilità di pronunciare oggi parole di pace ”, perché “il grido delle vittime giunge a noi con una forza che ci interpella direttamente; le immagini di violenza crescente ci sconcertano e chiamano a un impegno rafforzato”. È quanto scrive la Cei nella Nota Pastorale “Educare a una pace disarmata e disarmante” approvata ieri dall’81esima Assemblea Generale che si è svolta ad Assisi. Da Zuppi un richiamo alle “inutili stragi di bambini”. A presentarla, il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi: “La cura per una cultura di pace è una costante preoccupazione dei credenti e di tutti gli uomini di buona volontà”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il richiamo alla pace della Cei: per i vescovi italiani “la famiglia umana deve scegliere tra la convivenza e la minaccia della distruzione”

