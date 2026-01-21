Claudio Agostino Carlomagno ha ammesso le proprie responsabilità dopo tre giorni di silenzio nel carcere di Civitavecchia. La sua confessione riguarda un episodio complesso, segnato da questioni di affidamento, relazioni personali e tensioni. In questo approfondimento, analizziamo i dettagli del caso e le zone grigie che caratterizzano questa vicenda, offrendo un quadro chiaro e sobrio degli eventi e delle implicazioni legali e morali.

Anguillara Sabazia (Roma) – Alla fine, confessa. Dopo tre giorni di silenzio nel carcere di Civitavecchia, Claudio Agostino Carlomagno vuota il sacco. È un fiume in piena e ammette di essere lui il colpevole del femminicidio di Anguillara Sabazia: “Sono stato io ad uccidere Federica”. Un’accettazione delle responsabilità davanti al gip che lo interroga per quasi cinque ore e, al termine, convalida il fermo. "Le 23 coltellate per cancellare la femminilità di Federica”. Non che ce ne fosse bisogno, visto il cumulo di prove a suo carico, ma l’ammissione permette di fare luce su alcuni punti (non tutti) ancora in ombra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “L’affidamento del figlio, l’altro uomo, la lite: così ho ucciso Federica”. Ma la confessione di Carlomagno è piena di zone grigie

