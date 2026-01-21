Ladri in azione nel parcheggio della stazione ferroviaria

Nel parcheggio della stazione ferroviaria di Sessa Aurunca si registrano frequenti segnalazioni di episodi di furto e danneggiamenti. I residenti lamentano tentativi di scasso e il furto di oggetti all’interno dei veicoli, mettendo in evidenza una situazione di insicurezza che richiede interventi concreti per garantire la tutela dei cittadini e dei loro beni.

Parcheggio della stazione ferroviaria di Sessa Aurunca in balìa dei ladri. Continuano le segnalazioni di cittadini che lamentano episodi di furto di autovetture o di danni ai veicoli per trafugare oggetti all'interno degli abitacoli. I maggiori disagi li stanno vivendo i pendolari, visto che quotidianamente sono costretti a lasciare i propri veicoli nel parcheggio con la speranza di ritrovarli. Nonostante le numerose segnalazioni alle forze dell'ordine, gli interventi attuati non avrebbero ottenuto i risultati sperati. A seguito delle ultime segnalazioni, da più parti si chiedono nuove misure di controllo e prevenzione al fine di tutelare i cittadini e la sicurezza di un'area di pubblico interesse, essenziale per la mobilità quotidiana.

