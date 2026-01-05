Bologna capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione

Nella stazione di Bologna, un capotreno di 34 anni è stato trovato senza vita nel parcheggio del piazzale Ovest. La polizia indaga su una possibile ripercussione violenta, presumibilmente causata da un'aggressione con arma bianca. L'episodio ha suscitato attenzione, mentre si attende l'esito delle indagini per chiarire le dinamiche e le cause di questa tragedia.

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto, la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli. Sono in corso anche rilievi scientifici. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Saranno acquisite le telecamere della zona. È successo poco prima delle 19. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bologna, capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, lavorava per Trenitalia Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni. Killer in fuga La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna; Addio a Giovanni Tamburi, gli amici: “Un ragazzo attento agli altri. Non lo dimenticheremo”; Matteo morto a 29 anni per un malore durante la partita di calcio a 8, riesumato il corpo: «Non poteva giocare». Un indagato per...; Pronto soccorso in affanno, Nicolò: “Raddoppiati i codici rossi rispetto all’anno scorso”. Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni. Al vaglio le telecamere - Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. msn.com

Capotreno accoltellato in stazione - Un capotreno di Trenitalia trovato morto, accoltellato nell'area del parcheggio dei dipendenti del piazzale ovest della stazione di bologna. rainews.it

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «CAPOTRENO UCCISO A COLTELLATE IN ZONA STAZIONE A BOLOGNA» - Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna. agenziagiornalisticaopinione.it

