Capotreno ucciso a coltellate a Bologna nel parcheggio della stazione

Un capotreno di 34 anni, dipendente di Trenitalia, è stato trovato morto nel parcheggio della stazione di Bologna. L'uomo è stato accoltellato all’addome, secondo quanto riferito dalla Questura. L’episodio si è verificato nel piazzale Ovest e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

Un uomo di 34 anni che, dai primi accertamenti, risulta essere un dipendente di Trenitalia, molto probabilmente con il ruolo di capotreno, e' stato trovato morto, dopo accoltellamento con arma da taglio all'addome, come conferma la Questura di Bologna, nelle vicinanze del parcheggio riservato ai dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna. L'omicidio risalirebbe alle 19 circa. Sul posto e' accorsa la polizia ferroviaria e la squadra mobile della polizia di Bologna, insieme al medico legale e alla polizia scientifica che, al momento, sta effettuando dei rilievi. La zona e' monitorata da telecamere, i cui filmati, sia di videosorveglianza interna che esterna, sono stati acquisiti e sono al vaglio dalle forze dell'ordine che sono alla ricerca dell'autore dell'omicidio.

Capotreno di 34 anni ucciso a coltellate nei pressi della stazione di Bologna - Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologn a. rainews.it

Capotreno ucciso a coltellate nella stazione di Bologna, assassino in fuga - Un capotreno di 34 anni è stato ucciso a coltellate nei pressi della stazione di Bologna. fanpage.it

