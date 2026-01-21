Benvenuti a La Volta Buona, l’appuntamento di Caterina Balivo dedicato a temi di attualità e costume. In questa puntata, tra commenti e riflessioni, si approfondiscono questioni di interesse pubblico, con uno sguardo anche alla dieta. Un’occasione per analizzare con attenzione gli eventi e i personaggi che caratterizzano il nostro tempo, offrendo un’analisi equilibrata e informata.

Nuovo appuntamento con La Volta Buona. Nel salotto di Caterina Balivo, ospiti e opinionisti si confrontati su temi di attualità e costume, con un occhio particolare alla dieta. Al centro della puntata del 21 gennaio, c’è infatti l’alimentazione, con consigli di esperti e testimonianze di chi ha vinto la sua battaglia contro i chili di troppo. Ma non mancano colpi di scena tra litigi, baci e risate. La dieta è già finita. Voto 7. La prima parte de La volta buona, come consuetudine, è dedicata alle diete e all’alimentazione. Caterina Balivo esordisce dando ai telespettatori un dato particolarmene curioso: il 53% delle persone che hanno iniziato una dieta nel mese di gennaio, ha già deposto i remi in barca. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 21 gennaio: la furia di Calabrese (4), il bacio di Insegno (7), il ricordo di Valentino (10)

La Volta Buona, pagelle 9 gennaio: scintille tra Insegno e Balivo (7), lo sbaglio di Delogu e Nikita (5)Nella puntata de La Volta Buona del 9 gennaio, si sono affrontati temi di attualità e gossip, con commenti e opinioni su incontri tra personaggi pubblici.

La Volta Buona, le pagelle del 16 gennaio: la battuta “hot” di Mengacci(4), Balivo super (10)Le pagelle del 16 gennaio di La Volta Buona riflettono l’imprevedibilità dello show, passando da temi sulla longevità a momenti più spinti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La Volta Buona, pagelle 19 gennaio: Balivo fa le valigie (9), Tony Dallara poteva salvarsi (8); La Volta Buona, le pagelle del 16 gennaio: la battuta hot di Mengacci (4), Balivo super (10); La Volta Buona, pagelle 12 gennaio: la maxi famiglia Magalli (8), la scoperta di una figlia non propria (7); Torres-Pianese 1-1: LE PAGELLE.

La Volta Buona, pagelle 20 gennaio: l’appello della moglie di Tony Dallara (10), Mario Lavezzi attacca Sanremo (8)In collegamento a La Volta Buona nella puntata del 20 gennaio 2026, c’è Patrizia, la moglie del cantante Tony Dallara, di cui si celebrano i funerali ... dilei.it

La Volta Buona, pagelle 19 gennaio: Balivo fa le valigie (9), Tony Dallara poteva salvarsi (8)La puntata de La Volta Buona alterna cronaca rosa, legami familiari e gossip: dalla riconciliazione Marini-Orrù alla polemica Al Bano-Romina, con un momento di gioia per Caterina Balivo ... dilei.it

Valeria è una cara ragazza, però è appiccicosa”. Gianna Orrù ha scelto di non girarci intorno, ospite a La Volta Buona, quando si è trovata a parlare della relazione con la figlia. Dopo un periodo complicato, i rapporti tra madre e figlia sembrano essersi rassere - facebook.com facebook

Dalla splendida Caterina Balivo a La volta buona per lanciare la puntata di stasera. Ci vediamo alle 23.15 su @RaiTre: viaggiate con noi, viaggiate con #Radix! x.com