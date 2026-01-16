La Volta Buona le pagelle del 16 gennaio | la battuta hot di Mengacci4 Balivo super 10

Le pagelle del 16 gennaio di La Volta Buona riflettono l’imprevedibilità dello show, passando da temi sulla longevità a momenti più spinti. Gli ospiti di Caterina Balivo contribuiscono a creare un’atmosfera spontanea, senza copione prestabilito. Tra giudizi severi e valutazioni entusiaste, la puntata si distingue per la sua varietà e naturalezza, offrendo agli spettatori un’esperienza autentica e senza troppi fronzoli.

Da una puntata sulla longevità a una puntata “hot”, è un attimo. A La Volta Buona, si sa, è tutto imprevedibile, a cominciare dagli ospiti di Caterina Balivo che, di fatto, non hanno un copione già scritto. Passare da un argomento all’altro è facile come bere un bicchiere d’acqua, lo stesso che forse sarebbe servito a placare i “bollori” di un Davide Mengacci super in forma, specialmente alla (splendida) vista delle Professoresse de L’Eredità. Aggiungi anche Pino Insegno al sofà del pomeriggio di Rai 1, e il gioco è fatto. Questo e altro a La Volta Buona, con le consuete pagelle (secondo noi, of course). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 16 gennaio: la battuta “hot” di Mengacci(4), Balivo super (10) Leggi anche: La Volta Buona, le pagelle del 5 gennaio: Caterina Balivo al top (10), Elia, Trevisan e Freddi “comari” (8) Leggi anche: La Volta Buona, le pagelle del 31 dicembre: Caterina Balivo inarrestabile (10), Olly batte tutti (9) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La Volta Buona, le pagelle del 6 gennaio: il debutto del figlio di Sophia Loren (7), Stefano De Martino piacione (8); La Volta Buona, pagelle 9 gennaio: scintille tra Insegno e Balivo (7), lo sbaglio di Delogu e Nikita (5); Napoli-Verona 2-2, gol e highlights: Conte rimonta da 0-2, pari di Di Lorenzo all'82'; La Volta Buona, pagelle 8 gennaio: Caterina Balivo in ospedale (8), il figlio di Al Bano vivo per miracolo (7). La Volta Buona, le pagelle del 16 gennaio: la battuta “hot” di Mengacci(4), Balivo super (10) - La Volta Buona ha intrattenuto ancora una volta il pubblico di Rai 1, tra ospiti e polemiche: le nostree pagelle della puntata in onda il 16 gennaio. dilei.it

La volta Buona, momento hot di Mengacci e Balivo: "Posso sistemarti il microfono?" - Tra longevità, ironia pungente e un clima che si è scaldato improvvisamente in studio, le professoresse dell'Eredità portano il caos a La Volta Buona. libero.it

La Volta Buona, ospiti e temi dal 12 al 16 gennaio su Rai 1 - 00: ospiti, cinema, musica e storie personali con Caterina Balivo. lifestyleblog.it

Il marito di Caterina Balivo, Guido Maria Brera, ha raccontato sui social una disavventura accaduta alla moglie durante le vacanze di Capodanno in Argentina. La conduttrice de La Volta Buona ha avuto uno svenimento in aeroporto causato dall’influenz - facebook.com facebook

Rai, novità per il day time. Il programma di Caterina Balivo "La volta buona" pronto a traslocare: ecco dove. Anteprima ift.tt/4c2tMyb x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.