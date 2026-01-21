‘La vera regina degli scacchi’ | il trailer del documentario Netflix

Ricordate la serie tv La regina degli scacchi? La sua cassetta riavvolgerà il suo nastro, ma stavolta in una narrazione non fictional. Il docufilm sta per svelarci il volto della vera scacchista mondiale e la sua incredibile storia, che scopriremo essere molto diversa da quella che abbiamo conosciuto nella serie. Sta per arrivare su Netflix il documentario La vera regina degli scacchi, sulla scacchista ungherese Judit Polgár. Scopriamo i dettagli della trama e il trailer ufficiale rilasciato dalla piattaforma streaming. Il turno di Judit Polgár. Quando parliamo di “regina degli scacchi” ci vengono in mente almeno due prodotti artistici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La vera regina degli scacchi: il trailer del documentario in arrivo su NetflixIn streaming sulla piattaforma dal 6 febbraio questo documentario sulla scacchista ungherese Judit Polgár. Ecco il trailer di La vera regina degli scacchi. comingsoon.it

La vera regina degli scacchi Judit Polgár Dal 6 febbraio su Netflix, il documentario che racconta la straordinaria carriera di Judit Polgár, considerata la più grande scacchista donna di tutti i tempi. Dalla sfida ai campioni leggendari come Garry Kasparov - facebook.com facebook