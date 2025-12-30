La regina degli scacchi conquista la Sicilia | si conclude il tour di Olga Zimina

Si è concluso con successo il tour di Olga Zimina in Sicilia, dedicato alla promozione della cultura degli scacchi. La campionessa italiana 2025 ha partecipato a tre giorni di eventi, incontri e dimostrazioni, contribuendo a diffondere la passione per questo gioco tra appassionati e neofiti. Un’occasione per approfondire le strategie e la storia degli scacchi, valorizzando il ruolo della Sicilia come cornice di un progetto culturale dedicato al mondo degli scacchi.

