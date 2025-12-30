La regina degli scacchi conquista la Sicilia | si conclude il tour di Olga Zimina
Si è concluso con successo il tour di Olga Zimina in Sicilia, dedicato alla promozione della cultura degli scacchi. La campionessa italiana 2025 ha partecipato a tre giorni di eventi, incontri e dimostrazioni, contribuendo a diffondere la passione per questo gioco tra appassionati e neofiti. Un’occasione per approfondire le strategie e la storia degli scacchi, valorizzando il ruolo della Sicilia come cornice di un progetto culturale dedicato al mondo degli scacchi.
Si è conclusa con uno straordinario successo la tre giorni dedicata alla cultura delle 64 case, che ha visto come protagonista assoluta la campionessa italiana di scacchi 2025 Olga Zimina. Tra la sfida in simultanea svoltasi in piazza Duomo a Termini Imerese e gli stage tecnici presso la sede di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
