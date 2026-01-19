Take That nuovo documentario Netflix dal 27 gennaio | il trailer

Dal 27 gennaio, su Netflix, sarà disponibile il nuovo documentario sui Take That. La serie in tre episodi ripercorre la storia della band, con interviste ai membri Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange e Robbie Williams. Un’occasione per approfondire il percorso artistico e le esperienze di un gruppo che ha segnato gli anni ’90, offrendo uno sguardo autentico sulla loro carriera e sulle sfide affrontate.

(LaPresse) Una nuova serie di documentari sui Take That sarà presto disponibile su Netflix. La serie in tre parti include interviste ai membri della band Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange e Robbie Williams, che riflettono sul loro periodo nel gruppo che è diventato famoso negli anni '90. Attingendo a oltre trent'anni di materiale d'archivio, il documentario include filmati rari e inediti, archivi personali e nuove interviste con Barlow, Donald e Owen. Ripercorre il percorso della band dalla sua formazione a Manchester attraverso anni di successi nelle classifiche, tensioni interne, la loro separazione nel 1996 e la successiva reunion.

