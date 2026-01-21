La Spezia rientro in classe tra fiori e lacrime per ricordare Youssef | oggi l’autopsia giovedì l’ultimo saluto

A La Spezia, gli studenti del Chiodo tornano in classe tra fiori e emozioni per ricordare Youssef. Oggi si avvia l’autopsia, mentre giovedì si terranno i funerali, con il lutto cittadino e la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori. La comunità si stringe nel ricordo e nella solidarietà in questo momento di dolore.

Mentre alla morgue della Spezia i medici legali si preparano a eseguire l’esame autoptico sul corpo di Aba Youssef, l’istituto “Domenico Chiodo” ha riaperto i cancelli. Il rientro in classe, avvenuto questa mattina, ha segnato il primo passo verso una difficile normalità dopo l’omicidio del diciottenne avvenuto venerdì scorso. Ad attendere i ragazzi sulla soglia c’erano i docenti, schierati per accogliere e sostenere gli studenti nel momento più duro. L’atmosfera nei corridoi è stata segnata da gesti spontanei di affetto e ricordo. I compagni hanno voluto omaggiare Youssef lasciando lumini e mazzi di fiori, e c’è chi si è fermato a baciare la fotografia del ragazzo ucciso, trasformando l’atrio della scuola in un luogo di memoria condivisa.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

È morto Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato in classe. Arrestato uno studente: l’aggressione in una scuola a La SpeziaÈ deceduto Abanoub Youssef, il giovane di 18 anni ferito durante un episodio di violenza in una scuola a La Spezia.

