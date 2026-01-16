È morto Abanoub Youssef il 18enne accoltellato in classe Arrestato uno studente | l’aggressione in una scuola a La Spezia

È deceduto Abanoub Youssef, il giovane di 18 anni ferito durante un episodio di violenza in una scuola a La Spezia. L’aggressore, uno studente della stessa istituzione, è stato arrestato. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione sulla sicurezza negli ambienti scolastici. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Abanoub in questo momento di lutto.

Non ce l’ha fatta Abanoub Youssef, il ragazzo di 18 anni accoltellato all’istituto professionale “Domenico Chiodo” a La Spezia. Il decesso è stato confermato dalla direzione sanitaria dell’ospedale Sant’Andrea dove hanno tentato inutilmente di salvarlo. «Provo grande dolore per la morte del giovane studente dell’istituto ‘L. Einaudi – D. Chiodo’ della Spezia, una tragedia che colpisce profondamente la comunità scolastica e l’intero Paese. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia della vittima, ai compagni di scuola, ai docenti e a tutto il personale dell’istituto», ha dichiarato in una nota il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dopo la morte del 18enne accoltellato da un coetaneo nell’istituto spezzino. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: È morto il 18enne accoltellato in classe, arrestato uno studente minorenne: l’aggressione in una scuola a La Spezia Leggi anche: È morto il 19enne accoltellato in classe, arrestato uno studente: l’aggressione in una scuola a La Spezia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Accoltellato a scuola: Youssef Abanoub è stato ucciso per gelosia da un compagno di classe. L'aggressore bloccato e disarmato dal professore - Accoltellato a scuola a La Spezia, Youssef Abanoub, 18enne italiano di origini egiziane, è morto poco prima delle 20 dopo essere stato ferito veneerdì mattina ... msn.com

Morto Youssef, lo studente accoltellato in classe: aggredito da un coetaneo, ha portato l’arma da casa. Terrore a scuola - Youssef Abanoub, 19 anni, è deceduto all’ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche. lanazione.it

Chi è lo studente accoltellato a morte a scuola: Youssef Abanoub, ucciso a 19 anni. “Delitto per gelosia” - La corsa contro il tempo dei medici, l’intervento, l’arresto cardiocircolatorio. msn.com

