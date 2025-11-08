Tra lacrime e abbracci l' ultimo saluto a Jessica Stappazzollo

Questa mattina, 8 novembre, la comunità di Castelnuovo del Garda si è stretta attorno al dolore della famiglia di Jessica Stappazzollo, la 33enne uccisa nella notte tra il 26 e il 27 ottobre dall’ex compagno Douglas Reis Pedroso. E in segno di vicinanza e partecipazione, il Comune ha proclamato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Contenuti che potrebbero interessarti

39 anni insieme Oggi festeggio 39 anni insieme a Te ? una vita intera fatta di sorrisi, sacrifici, follie, abbracci, lacrime e complicità. Non esistono amori perfetti, ma esistono amori veri, che resistono al tempo, che sanno ridere, perdonare e ripartire sempr - facebook.com Vai su Facebook

Funerali di Aniello Scarpati, l’ultimo saluto al poliziotto caduto in servizio: Napoli si stringe nel dolore, il capo della Polizia abbraccia il figlio in lacrime - Il cordoglio delle Istituzioni e l’abbraccio di una città intera Si è tenuto ieri mattina, nella Chiesa evangelica ADI di Napoli, il funerale solenne del ... Scrive infodifesa.it

Famiglia Balanuta uccisa dal monossido, i funerali: lacrime e abbracci per l’ultimo saluto. Padre Nicolae: «Si erano impegnati tanto per integrarsi» - La comunità moldava, romena e italiana si sono unite in un grande abbraccio, unitre dal dolore e dallo choc. Da ilgazzettino.it

Investita in via Buonriposo: l’addio e il canto di dolore per Grace - PALERMO – E’ una voce spezzata dalla lacrime e dalla disperazione ad accompagnare l’addio a Grace Opoku. Riporta livesicilia.it