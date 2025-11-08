Tra lacrime e abbracci l' ultimo saluto a Jessica Stappazzollo

Veronasera.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, 8 novembre, la comunità di Castelnuovo del Garda si è stretta attorno al dolore della famiglia di Jessica Stappazzollo, la 33enne uccisa nella notte tra il 26 e il 27 ottobre dall’ex compagno Douglas Reis Pedroso. E in segno di vicinanza e partecipazione, il Comune ha proclamato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

lacrime abbracci ultimo salutoFunerali di Aniello Scarpati, l’ultimo saluto al poliziotto caduto in servizio: Napoli si stringe nel dolore, il capo della Polizia abbraccia il figlio in lacrime - Il cordoglio delle Istituzioni e l’abbraccio di una città intera Si è tenuto ieri mattina, nella Chiesa evangelica ADI di Napoli, il funerale solenne del ... Scrive infodifesa.it

lacrime abbracci ultimo salutoFamiglia Balanuta uccisa dal monossido, i funerali: lacrime e abbracci per l’ultimo saluto. Padre Nicolae: «Si erano impegnati tanto per integrarsi» - La comunità moldava, romena e italiana si sono unite in un grande abbraccio, unitre dal dolore e dallo choc. Da ilgazzettino.it

Investita in via Buonriposo: l’addio e il canto di dolore per Grace - PALERMO – E’ una voce spezzata dalla lacrime e dalla disperazione ad accompagnare l’addio a Grace Opoku. Riporta livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Lacrime Abbracci Ultimo Saluto