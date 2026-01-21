La Spezia, i ragazzi tornano in classe. Domani i funerali di Aba

A La Spezia, gli studenti tornano in classe all’istituto “Domenico Chiodo” dopo l’incidente che ha coinvolto Aba Youssef, ragazzo di 18 anni ucciso venerdì scorso. Domani si terranno i funerali, segnando un momento di riflessione per la comunità scolastica e la città. La ripresa delle attività si inserisce in un contesto di cordoglio e di attenzione alla sicurezza nelle scuole.

Primi rientri a scuola all’istituto “Domenico Chiodo” di La Spezia, dove venerdì scorso è stato accoltellato a morte il diciottenne Aba Youssef. L’autopsia ha confermato che è stato ucciso da un solo colpo. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Studente ucciso in classe a La Spezia, Zouhair Atif pentito in carcere dopo l'omicidio di Aba: "Voglio morire"Zouhair Atif, 18 anni, coinvolto nell’omicidio di Aba in una scuola di La Spezia, si trova in carcere e ha espresso pensieri di suicidio.

La Spezia, studenti in piazza e davanti alla scuola del 18enne accoltellato in classe: “Giustizia per Aba”A La Spezia, studenti e cittadini si sono riuniti per chiedere giustizia dopo l’accoltellamento dell’18enne Abanoud Youssef in classe.

Studente ucciso in classe, tensione fuori dall’istituto. I ragazzi: Vogliamo giustiziaLa Spezia – I ragazzi delle scuole spezzine si sono ritrovati questa mattina all'alba di fronte all'Einaudi Chiodo, la scuola dove venerdì mattina Aba è stato accoltellato da un compagno (la notizia). ilsecoloxix.it

La Spezia, la protesta dei compagni di Aba: tensioni tra studenti e personale scolasticoLa preside nel mirino delle contestazioni: «Ci ha chiesto di confortare i professori, la protesta non si ferma» ... lastampa.it

La mamma della vittima assiste, poi esce: “Guardate La Spezia, questi ragazzi con i coltelli... Serve fare di più” - facebook.com facebook