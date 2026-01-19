Studente ucciso in classe a La Spezia Zouhair Atif pentito in carcere dopo l' omicidio di Aba | Voglio morire

Zouhair Atif, 18 anni, coinvolto nell’omicidio di Aba in una scuola di La Spezia, si trova in carcere e ha espresso pensieri di suicidio. Il suo avvocato ha richiesto una perizia psichiatrica, ma il giudice ha confermato la detenzione. La vicenda ha suscitato attenzione sulla tutela della salute mentale e sui rischi nelle dinamiche scolastiche.

Parla per la prima volta il ragazzo che ha accoltellato il coetaneo e compagno di scuola. Zouhair Atif ha detto di voler morire. Il 18enne, secondo il legale, ha un passato difficile, di abbandono e casi di autolesionismo. Serve una perizia psichiatrica. Il gip parla di aggressione brutale. La convalida del fermo passa per l'accusa di omicidio con l'aggravante dei futili motivi, ma potrebbe essergli riconosciuta anche la premeditazione. Arrivato al carcere della Spezia, durante l'interrogatorio di garanzia Zouhair Atif ha dichiarato di voler morire. Il gip del tribunale della Spezia ha confermato la custodia cautelare in carcere per Zouhair Atif, 19 anni, accusato di aver ucciso con una coltellata Abanoub Youssef, 18 anni, all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo".

Il caso dello studente ucciso a La Spezia è solo la punta dell'iceberg. E i giovani ne sono consapevoli. Guarda qui https://ebx.sh/PL9eG2 facebook

Uno studente egiziano viene ucciso da un coetaneo già noto per violenze. Aveva portato coltelli a scuola, era radicalizzato, lo sapevano tutti. Famiglia e scuola non hanno fermato nulla. Qui il fallimento è educativo prima che penale. #zuppadiporro x.com

