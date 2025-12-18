Pd Schlein in serata a Genova In dubbio incontro con Salis
Questa sera, Genova si prepara ad accogliere Elly Schlein, leader del Pd, in un incontro di grande rilevanza politica. Tuttavia, la lunga seduta del Consiglio comunale dedicata al bilancio potrebbe compromettere la possibilità di un confronto con la sindaca Silvia Salis. Un appuntamento atteso che mette in luce le tensioni e le sfide della politica locale in un momento cruciale per la città.
Genova, 18 dic. (askanews) – La seduta fiume del Consiglio comunale di Genova per la votazione del bilancio potrebbe impedire alla sindaca Silvia Salis di incontrare la segretaria del Pd Elly Schlein in visita questa sera nel capoluogo ligure. Schlein è infatti attesa alle 20 nella sede dell’organizzazione umanitaria Music for Peace per un incontro con il presidente Stefano Rebora nell’ambito del festival “Che Stella” organizzato dalla stessa associazione. A mettere a rischio il possibile rendez-vous con la sindaca di Genova, la probabile prosecuzione fino a notte inoltrata, come accaduto ieri, della seduta del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
