Pd | giovedì torna a Genova Elly Schlein

Giovedì 18, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, sarà a Genova per partecipare al festival Music for Peace presso il 'Che Stella'. L'evento rappresenta un’occasione importante per il partito e per la città, sottolineando l’impegno della leader democratica nel promuovere valori di pace e dialogo.

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è attesa a Genova per giovedì 18 per un evento al 'Che Stella', il festival di Music for Peace. La notizia del possibile arrivo di Schlein era circolata nelle scorse ore ed è stata confermata questa mattina da fonti Dem. Il programma della visita. Genovatoday.it Pd: giovedì torna a Genova Elly Schlein - L'arrivo di Elly Schlein coincide con la settimana congressuale che si chiuderà sabato 20 dicembre al teatro Sivori dove verrà ufficialmente eletto come nuovo segretario metropolitano del Pd l'unico ... genovatoday.it

Pd, partiti i congressi nei circoli di Genova. Sanna: “Ora si dia voce a tutti” - Primi voti a Bogliasco e Serra Riccò, il capogruppo dem: “La scelta unitaria implica più responsabilità” ... ilsecoloxix.it

