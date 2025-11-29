Famiglia nel bosco Nathan e Catherine verso una nuova casa offerta gratis in via temporanea | le foto
Alla famiglia del bosco è stata offerta in via temporanea una villetta immersa nel verde, in comodato d'uso gratuito. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Trovata una soluzione per la famiglia nel #bosco. Domani il padre dei bimbi si trasferirà in una casa nuova, offerta gratuitamente da un imprenditore. #Tg1 Gianvito Cafaro - facebook.com Vai su Facebook
Armando Carusi ha offerto alla famiglia del bosco il casolare dove è cresciuto. Lo abbiamo sentito al telefono: «Oggi firmiamo il contratto di comodato d'uso. Speriamo che questa possibilità possa aiutare la famiglia a riunirsi» Vai su X
“Famiglia nel bosco” in Abruzzo, coniugi accettano casa offerta gratis da imprenditore - Un ristoratore di Ortona, originario di Palmoli, ha offerto in comodato gratuito un proprio casolare appena ristrutturato per permettere alla famiglia di riunirsi in un ambiente di loro gradimento che ... Da tg24.sky.it
Famiglia nel bosco, la coppia dice sì alla nuova casa gratis: "Ci ha affascinati" - I genitori della "famiglia nel bosco" hanno accettato il casolare di Palmoli offerto gratuitamente da un ristoratore di Ortona ... Scrive affaritaliani.it
Famiglia nel bosco, la coppia accetta la nuova casa offerta gratis. “Sono rimasti affascinati” - L’abitazione, sempre nell’area verde di Palmoli in Abruzzo, è stata proposta da un ristoratore della zona. Da repubblica.it