La famiglia nel bosco accetta l’aiuto | Sì alla nuova casa temporanea

"Grazie a tutti, abbiamo fiducia nei giudici ma non ho altri commenti da fare". Le pronuncia Nathan Trevallion, il papà. Poche parole per siglare quel "passo in avanti" di cui parlano i suoi legali, l’ok al casolare offerto a titolo gratuito da un ristoratore di Ortona, Armando Carusi. Da oggi la ‘famiglia nel bosco ha una nuova casa in attesa dei lavori di ristrutturazione dello stabile di Palmoli, una delle condizioni poste dal giudice per il ricongiungimento familiare. Nella casa è attesa nei prossimi giorni anche Catherine, la donna che da più di una settimana vive con i suoi tre figli in una casa famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La famiglia nel bosco accetta l’aiuto: "Sì alla nuova casa temporanea"

