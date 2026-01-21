LA PRIMAVERA Pari interno col Genoa per Bigica Sono nove gare senza successi

Il Genoa si trova in un momento di difficoltà, con nove partite senza vittorie e un pareggio interno contro il Sassuolo. La stagione di Bigica e dei suoi affronta sfide importanti, cercando di invertire il trend e ritrovare la strada dei risultati positivi. La squadra lavora per migliorare le prestazioni e uscire da questa fase complessa, con l’obiettivo di tornare a raccogliere punti e consolidare la propria posizione in classifica.

sassuolo 1 genoa 1 SASSUOLO: Nyarko; Campani, Benvenuti, Petito (1' s.t. Vezzosi), Costabile; Weiss, Acatullo (25' s.t. Gjyla), Seminari; Frangella (34' s.t. Tampieri); Kulla, Chiricallo (25' s.t. Daldum). All. Bigica (Lungu, Cingolani, Cardascio, Brugnoli, De Dominicis, Canzian, Barry) GENOA: Baccelli; Klisys, Arata, Celik; Odero, Carbone (45' s.t. Mendolia), Taieb (32' s.t. Nsingi), Lafont, Albè (26' s.t. Spicuglia); Romano (45' s.t. Gibertini), Zulevic (26' s.t. Galvano). All. Sbravati (Mihelsons, Gecaj, Dodde, Doucoure, Pallavicini, Gibertini, Ndulue) Arbitro: Vailati di Crema (Posteraro, Sadikaj)

