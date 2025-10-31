Cinque gare senza successi | Biancolino cerca solidità e punti
Tempo di lettura: 3 minuti Il tempo delle parole è finito. L’Avellino torna al “Partenio-Lombardi” con un solo obiettivo: ritrovare la vittoria e dare un segnale dopo un mese difficile. Sei risultati utili consecutivi avevano riportato entusiasmo e fiducia, ma le ultime cinque gare senza successi hanno riaperto interrogativi e tensioni. Adesso servono punti, equilibrio e maggiore precisione negli ultimi metri. A Pescara, la reazione si è intravista solo a tratti: i biancoverdi sono andati sotto dopo cinque minuti, ma hanno avuto la forza di rimettere la partita in equilibrio con il colpo di testa di Simic. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
