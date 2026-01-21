La polstrada mette in salvo Leon sull' A1

La Polizia Stradale ha soccorso Leon, un cane meticcio, lungo il tratto bolognese dell’autostrada A1. L’intervento ha portato a un esito positivo, garantendo la sicurezza dell’animale e dei conducenti. Questo episodio testimonia l’attenzione e la prontezza delle forze dell’ordine nel garantire la tutela di tutti gli esseri viventi coinvolti nelle situazioni di emergenza stradale.

Lieto fine e un abbraccio liberatorio. Leon, un cane meticcio, è il protagonista di un salvataggio avvenuto lungo il tratto bolognese dell'autostrada A1.Allarme al km 189L'allarme è scattato intorno alle 16:00, quando il Centro operativo autostradale di Casalecchio di Reno ha ricevuto decine di.

