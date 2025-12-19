Sequestrati dalla Polstrada 60 kg di Hashish sull’Autostrada A2

Nella giornata di ieri, la Polizia Stradale ha confiscato 60 kg di hashish lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto di Sala Consilina. L’operazione si inserisce in un più ampio impegno contro il traffico di droga, dimostrando l’efficacia dei controlli e la vigilanza costante sulle strade. Un intervento che sottolinea l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini per garantire maggiore sicurezza e legalità.

Nella giornata di ieri, un'importante operazione antidroga ha avuto luogo lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, precisamente nel tratto compreso nel territorio di Sala Consilina

