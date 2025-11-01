Tir carico di sigarette di contrabbando Blitz della polstrada sull’A1 | due in manette

AREZZO Una giornata qualunque sull’Autostrada del Sole si è trasformata in un colpo da manuale per la Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle (nella foto). Due uomini, di 46 e 41 anni, entrambi di nazionalità polacca, sono stati arrestati per contrabbando di sigarette. Tutto inizia con un controllo di routine nell’area di servizio di Montepulciano Est, in provincia di Siena. Una pattuglia nota un’auto con targa straniera. Tra i documenti esibiti dal conducente, gli agenti notano qualcosa che non torna: una lettera di vettura internazionale (Cmr), il documento che accompagna le merci in viaggio. Un’anomalia evidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

