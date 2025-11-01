Tir carico di sigarette di contrabbando Blitz della polstrada sull’A1 | due in manette
AREZZO Una giornata qualunque sull’Autostrada del Sole si è trasformata in un colpo da manuale per la Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle (nella foto). Due uomini, di 46 e 41 anni, entrambi di nazionalità polacca, sono stati arrestati per contrabbando di sigarette. Tutto inizia con un controllo di routine nell’area di servizio di Montepulciano Est, in provincia di Siena. Una pattuglia nota un’auto con targa straniera. Tra i documenti esibiti dal conducente, gli agenti notano qualcosa che non torna: una lettera di vettura internazionale (Cmr), il documento che accompagna le merci in viaggio. Un’anomalia evidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Polizia Stradale ha scoperto nell’area di servizio di Montepulciano Est un carico di 312.000 pacchetti di sigarette nascosti su un tir. In manette due cittadini polacchi di 46 e 41 anni - facebook.com Vai su Facebook
Tir carico di sigarette di contrabbando. Blitz della polstrada sull’A1: due in manette - AREZZO Una giornata qualunque sull’Autostrada del Sole si è trasformata in un colpo da manuale per la Polizia Stradale di ... Da lanazione.it
Sigarette nel tir dei ’generatori’. Maxi sequestro e due condanne - Un controllo di routine si è trasformato in una maxi operazione contro il contrabbando. msn.com scrive
Tabacco di contrabbando viaggia su tir: sequestrate 15 tonnellate al confine di Tarvisio - La Guardia di Finanza di Udine sequestra 15 tonnellate di tabacco di contrabbando a Tarvisio. Da nordest24.it