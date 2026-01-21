La Nuova Virtus Cesena ha perso contro Magik Rosa Parma 49-62 nella partita di serie B femminile di basket. La squadra ha mostrato impegno, ma non è riuscita a superare una diretta concorrente per la salvezza. Con questa sconfitta, la Virtus si trova ancora in terzultima posizione con 6 punti, condividendo la stessa posizione con Peperoncino Libertas. La squadra resta concentrata nelle prossime gare per migliorare la classifica.

Partita dai due volti per la Nuova Virtus Cesena, che nel campionato di basket di serie B femminile si è arresa contro Magik Rosa Parma 49-62 fallendo così il possibile aggancio a una diretta concorrente per la salvezza e restando in terzultima posizione a quota 6 punti, lo stesso bottino di Peperoncino Libertas. La partita. Le ragazze di coach Luca Chiadini reagiscono allo 0-7 subìto nei primi due minuti e mezzo di gara firmando un break fatto di difesa e attacco, trovando in Camilla Chiadini l’arma difensiva per fermare l’avversaria più pericolosa e in Maria Cristina Babini, Ilaria Gori e Alessandra Cosaro quell’insieme di recuperi, azioni in velocità e canestri sia dall’arco che attaccando il canestro vale il break da 16-2, che porta la Virtus sul +9 (18-9). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Nuova Virtus ci mette il cuore ma per battere Parma non basta

