Grande Virtus ma il cuore non basta Impresa sfiorata contro la capolista

LATINA 79 VIRTUS IMOLA 72 BENACQUISTA LATINA: Di Emidio 4, Pastore 2, Cipolla 13, Chiti 12, Gallo 13, Bakovic 16, Pellizzari 2, Simonetti 8, Nuohuocha 6, Palombo 3, Maiga. All. Gramenzi. VIRTUS IMOLA: Baldi 12, Castellino 8, Mazzoni, Errede ne, Kucan 13, Tambwe 6, Melchiorri 15, Metsla ne, Pollini 13, Boev 3. All. Galetti. Arbitri: Guarino di Campobasso, Marianetti di San G. Teatino (Ch) e Ricci di Perugia. Note: parziali 27-22, 47-47, 61-63. Tiri da 3: Latina 727, Imola 720. Tiri da 2: Latina 2348, Imola 1937. Tiri liberi: Latina 1219, Imola 1323. Rimbalzi: Latina 50, Imola 32. CISTERNA (Latina) La migliore Virtus della stagione sfiora l’impresa in casa della capolista Latina, rischiando di fare saltare tutti i bookmaker, che pagavano a 8 il successo ospite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Grande Virtus, ma il cuore non basta. Impresa sfiorata contro la capolista

Contenuti che potrebbero interessarti

Che peccato! Dopo aver condotto la prima parte della gara con grande autorità, la U15 si fa raggiungere e poi superare dai padroni di casa di Bedizzole. BASKET PIÙ -VIRTUS 66-62 (19-24, 33-43, 52-50). Tabellino: Craciun 14, Tavaluc 13, Susca 12, Bonati - facebook.com Vai su Facebook

Grande Virtus, ma il cuore non basta. Impresa sfiorata contro la capolista - La migliore Virtus della stagione sfiora l’impresa in casa della capolista Latina, rischiando di fare saltare tutti i bookmaker, che pagavano a 8 il successo ospite. Riporta msn.com

Germani, il cuore non basta: la Virtus va sul 2-0, martedì al Palaleonessa avrà il match ball per lo scudetto - Più orgogliosi per una squadra azzoppata che dà l’anima e soccombe, oppure più arrabbiati per la sensazione strisciante (e bruciante) di non poter giocare al meglio ... Da brescia.corriere.it

Eurolega, a Valencia primo ko per la Virtus: decide il baby De Larrea, non basta Morgan - Alla Virtus Bologna non riesce il bis e, a tre giorni dalla vittoria contro il Real Madrid, la squadra di Dusko Ivanovic conosce la prima sconfitta di questa Eurolega. gazzetta.it scrive