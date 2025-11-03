Grande Virtus ma il cuore non basta Impresa sfiorata contro la capolista
LATINA 79 VIRTUS IMOLA 72 BENACQUISTA LATINA: Di Emidio 4, Pastore 2, Cipolla 13, Chiti 12, Gallo 13, Bakovic 16, Pellizzari 2, Simonetti 8, Nuohuocha 6, Palombo 3, Maiga. All. Gramenzi. VIRTUS IMOLA: Baldi 12, Castellino 8, Mazzoni, Errede ne, Kucan 13, Tambwe 6, Melchiorri 15, Metsla ne, Pollini 13, Boev 3. All. Galetti. Arbitri: Guarino di Campobasso, Marianetti di San G. Teatino (Ch) e Ricci di Perugia. Note: parziali 27-22, 47-47, 61-63. Tiri da 3: Latina 727, Imola 720. Tiri da 2: Latina 2348, Imola 1937. Tiri liberi: Latina 1219, Imola 1323. Rimbalzi: Latina 50, Imola 32. CISTERNA (Latina) La migliore Virtus della stagione sfiora l’impresa in casa della capolista Latina, rischiando di fare saltare tutti i bookmaker, che pagavano a 8 il successo ospite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
