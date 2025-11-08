Il Lecce ci mette il cuore ma non basta | il Verona alza il muro Un punto a testa e qualche rimpianto

Il Lecce non butta giù il muro del Verona. E al Via del Mare finisce 0-0. Una buona prova per i giallorossi si tramuta nella sofferenza di non riuscire a realizzare nemmeno un gol. E dopo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il Lecce ci mette il cuore ma non basta: il Verona alza il muro. Un punto a testa (e qualche rimpianto)

