Consiglio comunale fino a notte ma non c' è accordo sul contratto Rap | Maggioranza allo sfascio
Nulla di fatto per l'ennesima volta in Consiglio comunale sul contratto di servizio della Rap, la società partecipata che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La seduta è iniziata ieri mattina, poi è stata sospesa ed è ripresa in serata fino a trascinarsi alle 2 di notte. Ma l'Aula. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
