La moda dei regali a chilometro zero E’ più bello se è ‘Made in Romagna’

La tendenza dei regali a chilometro zero si fa sempre più forte, con un cuore che batte per il “Made in Romagna”. Gli italiani scelgono di sostenere le eccellenze locali, preferendo lo shopping in negozi fisici per i loro acquisti prenatalizi. Un modo per regalare autenticità, qualità e un tocco di territorio, rendendo le festività ancora più speciali e sostenibili.

© Ilrestodelcarlino.it - La moda dei regali a chilometro zero. E' più bello se è 'Made in Romagna' Lo shopping prenatalizio degli italiani è sempre più 'local': lo conferma un'indagine appena rilasciata da Ipsos per conto di Confesercenti, secondo cui almeno il 62% - dei circa 20 milioni di italiani alle prese, in questi giorni, con la corsa agli ultimi regali - effettuerà gli acquisti prevalentemente nei negozi fisici. Un segnale importante per il commercio di prossimità, che sia nei negozi di fiducia o nei tanti mercatini dell'artigianato inaugurati, in occasione delle feste, nei centri storici cittadini. I dati del sondaggio indicano una spesa media nazionale di 250 euro a persona per i regali natalizi, per un giro d'affari complessivo stimato in 9,5 miliardi di euro.

