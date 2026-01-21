Il regime di Teheran ha risposto con estrema durezza alle recenti proteste popolari, mantenendo saldo il controllo attraverso una forte repressione. Le autorità iraniane, guidate dagli ayatollah e dai pasdaran, hanno impiegato mezzi drastici per soffocare le manifestazioni, provocando un numero imprecisato di vittime. Questa strategia di repressione si basa su una logica di controllo e di mantenimento del potere, lasciando poche possibilità di dialogo o apertura.

Il regime di Teheran ha reagito con un’estrema fermezza alla quinta rivolta del popolo iraniano. Il blocco di potere di ayatollah e pasdaran non ha mostrato una crepa, un attimo di incertezza e ha scatenato gli apparati repressivi in un massacro che ha fatto migliaia di vittime, non sapremo mai quante. A fronte di tanta ferocia e di tanta, inusuale, compattezza è bene avere chiarezza su un elemento che da decenni sfugge alla diplomazia europea – sempre tentata dai riti del dialogo – come a quella americana influenzata dai democratici: la leadership iraniana non è affatto composta da una burocrazia marcescente e gerontocratica come quella dell’U; non è composta da manager-burocrati formati nelle scuole e nella disciplina di partito come la dirigenza cinese; men che meno è composta da improbabili caudillos o rais d’accatto come le dittature latinoamericane o arabe. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La logica del massacro che tiene in piedi il regime di Teheran

Pasdaran, milizie e intelligence: chi tiene in piedi il regimeNegli ultimi giorni, l’Iran si trova al centro di una crisi senza precedenti, con tensioni crescenti tra le forze di sicurezza, le milizie e i servizi di intelligence.

La fortezza iraniana tra Pasdaran, milizie e intelligence: ecco chi tiene in piedi il regimeNegli ultimi giorni, l’Iran si trova al centro di una crisi senza precedenti, con tensioni che coinvolgono Pasdaran, milizie e servizi di intelligence.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Uccidere per sopravvivere | La logica del massacro che tiene in piedi il regime di Teheran; Parole e risate al Tambourine. Sul palco monologhi e riflessioni.

Mo: Lorenzin (Pd), '7 ottobre orrendo massacro, ma superare logica vendetta e costruire pace'Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - La data del 7 ottobre rimarrà impressa nella storia, come quella di un attacco crudele e disumano perpetrato contro giovani che stavano festeggiando, donne e bambini ... lagazzettadelmezzogiorno.it

L’influencer Navid Tarazi: è in atto un massacro - facebook.com facebook