La logica del massacro che tiene in piedi il regime di Teheran
Il regime di Teheran ha risposto con estrema durezza alle recenti proteste popolari, mantenendo saldo il controllo attraverso una forte repressione. Le autorità iraniane, guidate dagli ayatollah e dai pasdaran, hanno impiegato mezzi drastici per soffocare le manifestazioni, provocando un numero imprecisato di vittime. Questa strategia di repressione si basa su una logica di controllo e di mantenimento del potere, lasciando poche possibilità di dialogo o apertura.
Il regime di Teheran ha reagito con un’estrema fermezza alla quinta rivolta del popolo iraniano. Il blocco di potere di ayatollah e pasdaran non ha mostrato una crepa, un attimo di incertezza e ha scatenato gli apparati repressivi in un massacro che ha fatto migliaia di vittime, non sapremo mai quante. A fronte di tanta ferocia e di tanta, inusuale, compattezza è bene avere chiarezza su un elemento che da decenni sfugge alla diplomazia europea – sempre tentata dai riti del dialogo – come a quella americana influenzata dai democratici: la leadership iraniana non è affatto composta da una burocrazia marcescente e gerontocratica come quella dell’U; non è composta da manager-burocrati formati nelle scuole e nella disciplina di partito come la dirigenza cinese; men che meno è composta da improbabili caudillos o rais d’accatto come le dittature latinoamericane o arabe. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Pasdaran, milizie e intelligence: chi tiene in piedi il regimeNegli ultimi giorni, l’Iran si trova al centro di una crisi senza precedenti, con tensioni crescenti tra le forze di sicurezza, le milizie e i servizi di intelligence.
La fortezza iraniana tra Pasdaran, milizie e intelligence: ecco chi tiene in piedi il regimeNegli ultimi giorni, l’Iran si trova al centro di una crisi senza precedenti, con tensioni che coinvolgono Pasdaran, milizie e servizi di intelligence.
Argomenti discussi: Uccidere per sopravvivere | La logica del massacro che tiene in piedi il regime di Teheran; Parole e risate al Tambourine. Sul palco monologhi e riflessioni.
Mo: Lorenzin (Pd), '7 ottobre orrendo massacro, ma superare logica vendetta e costruire pace'Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - La data del 7 ottobre rimarrà impressa nella storia, come quella di un attacco crudele e disumano perpetrato contro giovani che stavano festeggiando, donne e bambini ... lagazzettadelmezzogiorno.it
L’influencer Navid Tarazi: è in atto un massacro - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.