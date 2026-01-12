Negli ultimi giorni, l’Iran si trova al centro di una crisi senza precedenti, con tensioni crescenti tra le forze di sicurezza, le milizie e i servizi di intelligence. Questi attori svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’ordine e del regime. Analizzare le dinamiche tra Pasdaran, milizie e intelligence permette di comprendere meglio le implicazioni di questo sconvolgimento e le prospettive future per il paese.

Nelle ultime ore l’ Iran è attraversato da uno degli sconvolgimenti più gravi della sua storia recente. Le proteste antigovernative, iniziate il 28 dicembre, sono entrate nel sedicesimo giorno con una repressione sempre più violenta da parte delle forze di sicurezza. Secondo gruppi per i diritti umani il bilancio delle vittime ha superato quota 500 morti tra manifestanti e personale di sicurezza, mentre oltre 10.600 persone sono state arrestate in tutto il Paese. Da oltre quarant’anni la Repubblica islamica resiste a pressioni che avrebbero messo in crisi molti altri sistemi politici: una guerra devastante con l’ Iraq, movimenti separatisti nelle regioni periferiche, scontri diretti e indiretti con gli Stati Uniti, operazioni clandestine contro dissidenti all’estero, sanzioni economiche paralizzanti, una guerra a bassa e alta intensità con Israele e, soprattutto, cicliche ondate di protesta interna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pasdaran, milizie e intelligence: chi tiene in piedi il regime

Leggi anche: La fortezza iraniana tra Pasdaran, milizie e intelligence: ecco chi tiene in piedi il regime

Leggi anche: La critica di Paolucci (Pd): "La giunta fa cassa sulla pelle di chi tiene in piedi la sanità: oltre 25 milioni di salario accessorio tagliati al personale sanitario"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La fortezza iraniana tra Pasdaran, milizie e intelligence: ecco chi tiene in piedi il regime - Blackout, arresti e minacce esterne mentre Teheran schiera tutta la sua macchina di controllo. msn.com