La Groenlandia diffonde un opuscolo con consigli di sopravvivenza | Contanti torcia e armi da caccia

La Groenlandia ha pubblicato un opuscolo con consigli pratici per affrontare situazioni di emergenza. Si consiglia di portare almeno tre litri d’acqua a persona, torce elettriche o alternative di illuminazione e metodi di riscaldamento in caso di blackout. Questi semplici accorgimenti possono fare la differenza in condizioni climatiche estreme, garantendo sicurezza e sopravvivenza in ambienti isolati e rigidi.

Almeno tre litri d'acqua a persona, torce elettriche e alternative per riscaldarsi in caso di black-out. Sono alcuni dei consigli contenuti nell'opuscolo di "preparazione alle emergenze" diffuso dal ministero della Natura e dell’Ambiente groenlandese, Peter Borg. Si tratta di linee guida di.🔗 Leggi su Today.it Groenlandia, cosa fare in caso di attacco? Ecco l’opuscolo anti-crisi: “Tre litri d'acqua, barbecue e armi da caccia”In Groenlandia, il governo ha distribuito un opuscolo per prepararsi a situazioni di emergenza, incluso un possibile attacco. Leggi anche: Rapina alle poste, banditi in fuga con 100mila euro in contanti. Impiegati minacciati con le armi Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: La Groenlandia diffonde un opuscolo di consigli 'in caso di crisi'; La Groenlandia diffonde un opuscolo di consigli 'in caso di crisi'; Groenlandia, Trump diffonde un messaggio privato di Macron. L'Eliseo conferma: È suo; Groenlandia, giravolta di Trump: Intesa con la Nato, niente dazi. Il NYT: Basi USA sull'isola - Come Trump ha cambiato linea sulla Groenlandia in poche ore, il punto. La Groenlandia diffonde un opuscolo con consigli di sopravvivenza: Contanti, torcia e armi da cacciaMentre il territorio è al centro delle mire espansionistiche statunitensi, nel fuoco incrociato delle tensioni con l'Ue, il governo di Nuuk pubblica una brochure con linee guida in caso di emergenza ... today.it La Groenlandia diffonde un opuscolo di consigli 'in caso di crisi'Il governo groenlandese ha presentato un nuovo opuscolo che fornisce consigli alla popolazione in caso di crisi sul territorio. (ANSA) ... msn.com Groenlandia: il governo diffonde opuscolo alla popolazione con linee guida in caso di crisi x.com Il ministro degli Esteri danese Lars L›kke Rasmussen ha dichiarato che il desiderio di Donald Trump di impadronirsi della Groenlandia è rimasto "intatto", ma ha accolto con favore le sue dichiarazioni secondo cui non userà la forza per raggiungere questo o - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.