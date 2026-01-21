In Groenlandia, il governo ha distribuito un opuscolo per prepararsi a situazioni di emergenza, incluso un possibile attacco. Il documento fornisce indicazioni pratiche e semplici, come la conservazione di acqua, strumenti per la cucina e armi da caccia, per garantire la sopravvivenza per almeno cinque giorni. Un approccio sobrio e diretto volto a favorire la sicurezza degli abitanti in situazioni critiche.

Luuk, 21 gennaio 2026 – “ Preparati alle crisi: sopravvivere per cinque giorni ”. È il titolo dell’opuscolo consegnato dal governo a tutti gli abitanti della Groenlandia per prepararsi al peggio, ovvero a un eventuale attacco Usa. Una possibilità che nelle linee guida non è espressamente citata, ma il sotto testo appare chiarissimo: le minacce di Trump fanno paura e, mentre il mondo continua a discuterne senza arrivare a una soluzione, i groenlandesi sono già in fase “prepping”, ossia il prepararsi in anticipo a situazioni di emergenza. L'opuscolo si concentra su crisi come interruzioni di corrente prolungate, disastri naturali, ma anche " conflitti internazionali e tensioni geopolitiche ”, come sfide che possono compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Groenlandia, cosa fare in caso di attacco? Ecco l’opuscolo anti-crisi: “Tre litri d'acqua, barbecue e armi da caccia”

