La Garisenda va inserita nei Portici Unesco

Il Comune ha ufficialmente richiesto l’inclusione della Torre Garisenda nei Portici UNESCO, evidenziando l’importanza storica e culturale di questa struttura. La proposta mira a tutelare e valorizzare un patrimonio simbolo della città, riconoscendone il valore universale. La decisione rappresenta un passo importante per preservare e promuovere il patrimonio locale, integrando la Torre Garisenda nel contesto dei beni riconosciuti dall’UNESCO.

Ora è ufficiale: il Comune chiede che anche la torre Garisenda venga inserita nel perimetro dei portici Unesco. Il passaggio formale è contenuto in una delibera approvata ieri dalla Giunta con la proposta di ’ minor boundary modification ’ (modifica minore dei perimetri) delle componenti del sito seriale ’I Portici di Bologna’, che passano da 12 a dieci, iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale Unesco. Tra le modifiche più significative, l’amministrazione segnala che nel tratto di via Santa Caterina e via Saragozza il confine viene ampliato per includere l’intero isolato medievale e porzioni di vie limitrofe (via Cà Selvatica, via Frassinago) oltre alla Chiesa di Santa Caterina, elemento identitario che dà il nome all’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La Garisenda va inserita nei Portici Unesco" Bologna ha chiesto che la Garisenda sia inserita nel perimetro dei portici UnescoLa giunta comunale di Bologna ha presentato una richiesta ufficiale all’UNESCO per includere anche la Torre Garisenda nel perimetro dei portici tutelati. Garisenda, il Comune chiede di inserire la torre nel perimetro dei portici UnescoIl Comune di Bologna ha richiesto di includere la Torre Garisenda nel perimetro dei portici riconosciuti dall’UNESCO, con l’obiettivo di ridefinire la mappa dei portici tra il centro storico, i colli e Casalecchio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: La Garisenda va inserita nei Portici Unesco; Bologna ha chiesto che la Garisenda sia inserita nel perimetro dei portici Unesco. La Garisenda va inserita nei Portici UnescoOra è ufficiale: il Comune chiede che anche la torre Garisenda venga inserita nel perimetro dei portici Unesco. Il passaggio formale è contenuto in una delibera approvata ieri dalla Giunta con la prop ... ilrestodelcarlino.it Bologna ha chiesto che la Garisenda sia inserita nel perimetro dei portici Unesco x.com Gea , mia dolce Gea della Garisenda.......:) - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.