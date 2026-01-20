Garisenda il Comune chiede di inserire la torre nel perimetro dei portici Unesco

Il Comune di Bologna ha richiesto di includere la Torre Garisenda nel perimetro dei portici riconosciuti dall’UNESCO, con l’obiettivo di ridefinire la mappa dei portici tra il centro storico, i colli e Casalecchio. Questa proposta mira a valorizzare il patrimonio urbano e a rafforzare l’identità storica del territorio, integrando la torre all’interno di un circuito di tutela e tutela UNESCO.

Bologna, 20 gennaio 202 6 – Inserire la Garisenda nel perimetro dei portici Unesco, ridisegnando tutta la geografia dei portici fra centro storico e colli, fino a Casalecchio. È la richiesta della giunta che ha appena approvato la delibera con la proposta di minor boundary modification (modifica minore dei perimetri) delle componenti del sito seriale 'I Portici di Bologna', che passano da 12 a 10, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Tradotto in parole più semplici, nei piani della Giunta vengono unificate le aree di Santo Stefano e Strada Maggiore e dunque la Torre Garisenda viene così riunita alla Torre degli Asinelli nel complesso delle 'Due Torri'.

