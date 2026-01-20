Bologna ha chiesto che la Garisenda sia inserita nel perimetro dei portici Unesco

La giunta comunale di Bologna ha presentato una richiesta ufficiale all’UNESCO per includere anche la Torre Garisenda nel perimetro dei portici tutelati. Questa iniziativa mira a valorizzare e proteggere un patrimonio storico e architettonico di grande rilevanza per la città, rafforzando la tutela di un’area simbolo e rappresentativa del centro storico. La proposta evidenzia l’importanza di preservare le testimonianze del passato urbano di Bologna.

La giunta comunale di Bologna ha fatto richiesta formale all’Unesco per ampliare il perimetro di tutela per i portici. Nella richiesta è stata inserita anche la torre Garisenda, ma non solo. La proposta si chiama ‘minor boundary modification’, ovvero ‘modifica minore dei parametri’, e sarà discussa a Busan (Corea del Sud), il prossimo luglio, durante la 48^ sessione del Comitato per il patrimonio mondiale. - piazza Santo Stefano, piazza della Mercanzia e Strada Maggiore: vengono unificate le aree di Santo Stefano e Strada Maggiore. La Torre Garisenda viene così riunita alla Torre degli Asinelli nel complesso delle "Due Torri".🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Garisenda, il Comune chiede di inserire la torre nel perimetro dei portici UnescoIl Comune di Bologna ha richiesto di includere la Torre Garisenda nel perimetro dei portici riconosciuti dall’UNESCO, con l’obiettivo di ridefinire la mappa dei portici tra il centro storico, i colli e Casalecchio.

Portico di San Luca, fine restauro: "Ora Garisenda Patrimonio Unesco"Il Portico di San Luca, simbolo storico di Bologna, ha completato il restauro che ne ha rafforzato struttura e bellezza.

