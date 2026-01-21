La Francia ha richiesto che sul territorio della Groenlandia, nell’ambito dell’esercitazione NATO, si svolgano esercitazioni congiunte. La richiesta arriva in un contesto di collaborazione internazionale, in cui la Francia ha già inviato personale militare per partecipare all’esercitazione Arctic Endurance, guidata dalla Danimarca. La proposta sottolinea la disponibilità francese a contribuire alle attività NATO nella regione, considerando l’importanza strategica della Groenlandia.

La Francia, che assieme ad altri Paesi europei ha inviato personale militare in Groenlandia nel quadro dell’esercitazione congiunta Arctic Endurance, guidata dalla Danimarca, ha richiesto che nel territorio autonomo danese – nelle mire di Donald Trump – si svolgano esercitazioni Nato, dicendosi «pronta a contribuire». Lo ha annunciato l’Eliseo. Parigi, hanno spiegato fonti vicine a Emmanuel Macron citate da Le Parisien, auspica ora un’esercitazione sotto ombrello Nato «per lo stesso motivo della partecipazione» a quella a guida danese: inviare un segnale a Trump, perché la sicurezza nella regione artica «viene presa sul serio». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Francia chiede un’esercitazione Nato in Groenlandia

Trump, guasto sull’Air Force One. Poi riparte per Davos: “Groenlandia? Troveremo una soluzione”. La Francia chiede un’esercitazione Nato sull’isolaDurante il suo viaggio verso Davos, Donald Trump ha riscontrato un guasto sull’Air Force One, che ha causato un breve ritardo.

Groenlandia, la Francia chiede esercitazioni Nato. Trump in viaggio verso Davos dopo il guasto all’Air Force OneLa Groenlandia è al centro di una richiesta francese di esercitazioni NATO nella regione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Perché Trump vuole annettere la Groenlandia

Argomenti discussi: Groenlandia, la Francia chiede una esercitazione Nato; La Francia chiede un’esercitazione della Nato in Groenlandia; Parigi chiede esercitazione Nato in Groenlandia. Ft: slitta l'annuncio del piano per l'Ucraina - Francia chiede esercitazione Nato in Groenlandia, pronti a contribuire; La Francia chiede un'esercitazione della NATO in Groenlandia, pronta a partecipare.

Trump, guasto sull’Air Force One. Poi riparte per Davos: Groenlandia? Troveremo una soluzione. La Francia chiede un’esercitazione Nato sull’isolaIl presidente americano riparte dopo un problema tecnico. Sulla Groenlandia: Troveremo una soluzione. La Francia propone esercitazioni NATO. ilfattoquotidiano.it

Groenlandia, Macron alza in tiro: Ho chiesto un'esercitazione della Nato, la Francia sarà presenteIl futuro della grande isola si deciderà a Davos. Problemi con l'Air Force One, Trump costretto a cambiare aereo ... affaritaliani.it

#Groenlandia Le tensioni Parigi-Washington: la Francia chiede l'organizzazione di un'esercitazione Nato in Groenlandia e si dice pronta a partecipare. Lo comunica France Télévisions citando l'Eliseo x.com

Agricoltura - Strasburgo (Francia): Coldiretti, manifestazione davanti al Parlamento Europeo per chiedere "più controlli e stop alle importazioni sleali da ovunque arrivino. Presenti agricoltori anche da Pistoia. - facebook.com facebook